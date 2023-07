58-letni Shawn Warner siedział przy stoisku w jednym ze sklepów w Teksasie. Przed nim leżało kilka kopii jego pisarskiego debiutu - kryminału fantasy dla młodzieży "Leigh Howard and the Ghosts of Simmons-Pierce Manor". Nagle do autora podeszło dwóch nieznajomych i zaczęło wypytywać o powieść.

Jednym z nich był TikToker Jerrad "Red" Swearenjin, który sfilmował interakcję z początkującym autorem. "Red" powiedział później, że zaczął rozmawiać z Warnerem, ponieważ pisarz wyglądał na "super pokonanego".

Pisarz wyjaśnił nieznajomym, że książka opowiada "o nastolatce, która łączy siły z duchem o wielu osobowościach, aby rozwiązać zagadkę morderstwa jej rodziców". Swearenjin poprosił go o podpisanie jednej z kopii i dodał, że spróbuje zdobyć dla pisarza odrobinę fanów w aplikacji społecznościowej.

Reklama

"Red" opublikował nagranie rozmowy na TikToku. Do tej pory obejrzano je ponad 18 milionów razy.

Początkujący pisarz zdobył sławę dzięki nagraniu na TikToku

Pod opublikowanym w niedzielę filmem znalazły się setki wspierających komentarzy od użytkowników, którzy obiecali kupić książkę. W poniedziałek Warner napisał na Twitterze, że jego powieść stała się numerem 1 w sprzedaży na platformie Amazon, a wkrótce potem stała się bestsellerem we wszystkich kategoriach.

- Kiedy "Red" podszedł i rozmawiał ze mną, byłem tak chętny do rozmowy z kimkolwiek w tamtym momencie, ponieważ sprzedaż nie szła najlepiej - powiedział Warner po sukcesie swojej książki. - To, co się stało, wykracza poza moją wyobraźnię. Jestem bardzo wdzięczny - dodał autor.

"The Guardian" wyjaśnia, że Warner pracował jako wojskowy spadochroniarz, terapeuta dziecięcy i informatyk, zanim został powieściopisarzem. "Na każdym etapie mojego życia ludzie komplementowali moje pisanie" - czytamy na jego stronie internetowej - "ale ci sami ludzie mówili, że nie da się wyżyć z bycia pisarzem". "Byłem na tyle głupi, żeby słuchać" - dodaje - "więc oto żyję swoim marzeniem z dzieciństwa".

Powieść Warnera została wydrukowana w miękkiej oprawie przez niezależnego wydawcę Black Rose Writing z Teksasu w listopadzie 2022 roku. - Prace nad wydaniem audiobooka i książki w twardej oprawie trwają - powiedział Warner, dodając, że rozważa zorganizowanie spotkań z podpisywaniem swojej książki w różnych miejscach.

TikTok

"Wylęgarnia bestsellerów"

"Guardian" zaznacza, że TikTok stał się "wylęgarnią bestsellerów" w ciągu ostatnich kilku lat, a szum wokół książek zwiększa sprzedaż.

Jako przykład dziennik podaje byłą pracownicę socjalną i autorkę beletrystyki dla młodzieży, Colleen Hoover, która została nazwana "panującą królową BookTok" po tym, jak jej fani na TikToku umieścili jej powieść "It Ends With Us" na szczycie listy bestsellerów "New York Timesa". TikTok ustanowił nawet własne nagrody książkowe, a jego właściciel, ByteDance, otwiera firmę wydawniczą 8th Note Press.

"Red", publikując film z Warnerem, napisał: "Szczerze mówiąc, w dzisiejszych czasach nawet nie czytam książek. Ale coś mi kazało kupić parę".