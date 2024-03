Młody paleontolog amator Damien Boschetto w maju 2022 roku wyszedł na spacer z psem do lasu, gdzie natrafił na kość wystającą w okolicy klifu. Jak się okazało, kość była fragmentem 10-metrowego szkieletu tytanozaura.

Tytanozaur znaleziony na spacerze. Nie informowano o tym

Boschetto, który należy do Stowarzyszenia Archeologii i Paleontologii przy Muzeum Cruzy w rozmowie z portalem CBS News przekazał, że wspólnie podjęto decyzję, by zachować w sekrecie znalezisko na czas prowadzonych na miejscu badań, a także, by "uniknąć uszkodzeń podczas wydobywania największych części".