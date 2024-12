Prof. Maureen Cropper z University of Maryland w Stanach Zjednoczonych i jej współpracownicy ocenili wpływ narażenia na trzy rodzaje substancji chemicznych, zawartych głównie w tworzywach sztucznych: bisfenol A (BPA), ftalan di (dwuetyloheksylu DEHP) i polibromowane difenyloetery (PBDE).

Jak czytamy, BPA i DEHP znajdują się w opakowaniach żywności z tworzyw sztucznych , a PBDE to środki zmniejszające palność, stosowane w niektórych artykułach gospodarstwa domowego, takich jak meble i elektronika.

Tworzywa sztuczne. Miliony przypadków chorób serca. Nowe odkrycie

Jak się okazało, w roku 2015 około 5,4 miliona przypadków choroby wieńcowej i 346 tys. udarów było związanych z narażeniem na BPA, a około 164 tys. zgonów osób w wieku od 55 do 64 lat mogło być spowodowanych przez DEHP.

Naukowcy wskazują na "bardziej rygorystyczne przepisy"

Naukowcy szacują, że około 515 tys. zgonów można by unikną ć, gdyby narażenie na BPA i DEHP w USA utrzymywało się na wymaganym przez przepisy poziomie od roku 2003.

Jak zaznaczyła prof. Maureen Cropper, podkreśla to znaczenie działań ze strony rządów i producentów, ograniczających stosowanie toksycznych chemikaliów w produktach z tworzyw sztucznych, zanim dotrą one do konsumentów. Jej zdaniem bardziej rygorystyczne przepisy, dotyczące takich chemikaliów, mogłyby przynieść korzyści zdrowiu publicznemu.