Myślał, że ma bryłę złota. Prawda okazała się bardziej sensacyjna

W 2015 roku David Hole poszukiwał złota w Maryborough Regional Park niedaleko Melbourne w Australii. Uzbrojony w wykrywacz metali odkrył coś niezwykłego - bardzo ciężką, czerwonawą skałę, spoczywającą w żółtej glinie. Poszukiwacz zabrał bryłę do domu i próbował wszystkiego, aby ją rozbić. Był pewien, że wewnątrz skały znajduje się samorodek złota - w końcu Maryborough znajduje się w regionie Goldfields, gdzie australijska gorączka złota osiągnęła szczyt w XIX wieku.

Aby otworzyć swoje znalezisko, Hole próbował piły do skał, szlifierki kątowej, wiertarki, a nawet oblał przedmiot kwasem. Jednak nawet młot kowalski nie był w stanie zrobić w niej jednego pęknięcia, a to dlatego, że to, co tak usilnie starał się otworzyć mężczyzna, nie było samorodkiem złota - donosi serwis Science Alert.

Nie mogąc "otworzyć skały", zaintrygowany Hole zabrał więc bryłę do Muzeum Melbourne. Tam okazało się, że mężczyzna znalazł rzadki meteoryt.

Australia. Zamiast bryły złota znalazł meteoryt

- Ma charakterystyczny rzeźbiony, wgłębiony wygląd - powiedział geolog Dermot Henry. - Taki wygląd powstaje, gdy przechodzi przez atmosferę, topi się na zewnątrz, a atmosfera go rzeźbi. Przyjrzałem się wielu skałom, które ludzie uważają za meteoryty - podkreślił badacz.

Naukowcy ocenili, że znaleziony w Maryborough meteoryt ma 4,6 miliarda lat i waży aż 17 kilogramów.

- Meteoryty stanowią najtańszą formę eksploracji kosmosu. Przenoszą nas w czasie, dostarczając wskazówek na temat wieku, formacji i chemii naszego Układu Słonecznego, w tym Ziemi - powiedział Henry. - Niektóre z nich pozwalają zajrzeć do wnętrza naszej planety. W niektórych meteorytach znajduje się "gwiezdny pył", nawet starszy niż nasz Układ Słoneczny, który pokazuje nam, jak gwiazdy formują się i ewoluują, tworząc pierwiastki układu okresowego. Inne rzadkie meteoryty zawierają cząsteczki organiczne, takie jak aminokwasy - budulec życia - dodał geolog.

Chociaż naukowcy nie wiedzą jeszcze, skąd pochodzi meteoryt Maryborough (nazwany tak od miejsca znalezienia) i jak długo mógł znajdować się na Ziemi, mają pewne przypuszczenia.

Mateoryt w Australii. Trafia się rzadziej niż złoto

- Ten konkretny meteoryt najprawdopodobniej pochodzi z pasa asteroid między Marsem a Jowiszem i został stamtąd wypchnięty przez niektóre asteroidy uderzające o siebie, a pewnego dnia uderzył w Ziemię - wyjaśnił Dermot Henry.

Datowanie węglowe sugeruje, że meteoryt znajdował się na Ziemi od stu do tysiąca lat, a - jak zauważają naukowcy - w latach 1889-1951 zaobserwowano wiele meteorytów, które odpowiadają temu z Maryborough.

Badacze podkreślają, że takie znalezisko trafia znacznie rzadziej niż złoto, co czyni meteoryt cenniejszym dla nauki. - To dopiero 17 meteoryt znaleziony w stanie Wiktoria, podczas gdy znaleziono tysiące bryłek złota - powiedział Henry. - Patrząc na łańcuch wydarzeń, to dość - można powiedzieć - astronomiczne, że w ogóle został odkryty - dodał geolog.

Nie jest to nawet pierwszy meteoryt, który potrzebował kilku lat, aby trafić do muzeum. "Jedna kosmiczna skała potrzebowała 80 lat, dwóch właścicieli i stażu jako zapora do drzwi, zanim w końcu odkryto, czym naprawdę była" - pisze Science Alert.

Źródło: Science Alert

