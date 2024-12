"Proponujemy, by władze rozpoczęły prace nad ustawą, która wyraźnie zakaże (...) trzymania kotów bez uwięzi poza (...) posesją właściciela" - czytamy w internetowej petycji, którą od czerwca podpisało 51 tys. osób .

Autorzy petycji chcą doprecyzowania definicji zaniedbywania kotów obecnej w fińskim prawie o polowaniach , tak by obejmowała każdego kota poza posesją właścicieli.

Proponują, by nowy przepis brzmiał: "Porzucanie kotów jest zabronione. Kot zostaje porzucony, gdy wychodzi z podwórka swojego właściciela bez uwięzi ". Zakaz obejmowałby również pozostawianie kota bez opieki nawet na własnym podwórku, jeśli znajduje się ono w gęsto zaludnionym obszarze.

"Koty na wolności zabijają (...) miliony dzikich zwierząt"

W tej chwili Finowie, widząc wolno wałęsające się koty, mogą złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o dobrostanie zwierząt . Zdaniem inicjatorów to nie wystarcza, a rozpatrywanie zgłoszeń zajmuje urzędnikom zbyt dużo czasu. "Poprawka ma na celu doprecyzowanie przepisów i wyraźną kryminalizację trzymania kotów na wolności " - czytamy w petycji.

"Koty przebywajce na wolności zabijają każdego roku miliony dzikich zwierząt w Finlandii i powodują ogromne straty finansowe (...). Wciąż są ludzie, którzy w swoim nieodpowiedzialnym podejściu do kotów powołują się na niejasne prawo " - argumentują autorzy petycji.

Zebrali wymaganą liczbę podpisów długo przed terminem

W serwisie internetowym citizensinitiative.fi petycję mogą zgłosić obywatele Finlandii uprawnieni do głosowania. W ramach inicjatywy obywatelskiej można zaproponować nowe prawo i zmiany obowiązujących przepisów.

Inicjatywa obywatelska trafia do Parlamentu, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy zgromadzi co najmniej 50 tys. deklaracji poparcia. Omawianej inicjatywie udało się to tuż przed terminem, który upływa 24 grudnia.