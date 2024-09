Jechałam koleją przyszłości. Dlaczego nie możemy mieć takiej w Polsce?

Choć jeździ regularnie, jest raczej atrakcją turystyczną, aniżeli sposobem na codzienne dojazdy na przykład do pracy. I jedną z rzeczy w Seattle , którą chciałam koniecznie zobaczyć.

Pociągi monorail jeżdżą co około 10 minut, nawet przez 16 godzin dziennie. Nie zatrzymują się na żadnej stacji po drodze, a podróż trwa ledwie kilka minut. Przez ten czas podziwiam widoki przez wielkie okna. Po drodze mijamy między innymi biurowiec Amazona znany jako Spheres czy hotel Westin.

Wystawa Światowa w centrum Seattle

Do dziś na trasie monorail jeździ oryginalna flota dwóch pociągów firmy Alweg. Każdy z nich przewozi jednorazowo do 450 osób.

Pociągi od swoich kolorów nazwane zostały "Blue Train" i "Red Train". Każdy z nich przypisany jest do jednego z dwóch torów i porusza się w obu kierunkach.

Monorail w Polsce? Rzeszów próbował

- Każdy Polak może sobie dziś pozwolić na samochód, ale widać wyraźnie, że nawet rozbudowana sieć dróg nie wytrzymuje takiego ruchu. Przyszłością jest transport zbiorowy - mówił w 2019 roku podczas targów Trako dr inż. Andrzej Kochan z Politechniki Warszawskiej. Jak podkreślał w rozmowie z serwisem Rynek Kolejowy, miasta w różny sposób próbują zachęcać kierowców, by przesiedli się do transportu zbiorowego. - Transport szynowy, w tym kolej, ma tu na pewno swoją rolę do odegrania - stwierdził.