Jak rozpoznać prawdziwy bursztyn? Ekspert zdradza sposoby

Kąpiel w morzu i błogie lenistwo na plaży to obowiązkowe punkty urlopu nad Bałtykiem. Jednak Morze Bałtyckie ma do zaoferowania znacznie więcej. Jego złoty kamień był ceniony już w czasach neolitycznych i do dziś jest wypatrywany przez nadmorskich spacerowiczów. Jak rozpoznać prawdziwy bursztyn?