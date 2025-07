Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. Brytyjski, konserwatywny "The Spectator", z którego pochodzi poniższy artykuł, ukazuje się nieprzerwanie od 1828 r., co czyni go najstarszym tygodnikiem na świecie.

Ale co właściwie jest takiego atrakcyjnego w złocie? Co sprawia, że jest ono fundamentalnym, trwałym znakiem rozpoznawczym wartości w niestabilnym i ciągle zmieniającym się świecie?

Złoto było cenionym towarem do tworzenia monet i biżuterii od tysięcy lat, przez różne kultury - od starożytnych Egipcjan, po Azteków w Meksyku. W dodatku było wykorzystywane zarówno do celów religijnych, jak i świeckich - od pięknej maski młodego faraona Tutanchamona po złote dilda popularne wśród dam na rozwiązłym dworze Karola II (Stuarta; król Anglii i Szkocji w latach 1649-1685 - red.)

Po pierwsze jest to metal bardzo elastyczny - plastyczny, ciągliwy i łatwy do przetapiania - a także stosunkowo rzadki. Jednak jego głównym przymiotem jest z pewnością to, że jest wyjątkowo przyjemny dla oka. Złoto jest błyszczące i jasne, ale wszystko, co się świeci może nie być złotem. Prawdziwe złoto nie ma sobie równych.