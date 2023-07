Ssaki bardzo rzadko wytwarzają jad. Na całym świecie jest niewiele przykładów tego rodzaju zwierząt. Jednym z nich jest dziobak, który na tylnych kończynach ma jadowite kolce. W Polsce występują jedynie trzy gatunki, które wytwarzają jad. Czy człowiek powinien się ich obawiać?

Jak wygląda ryjówka aksamitna?

Ryjówka aksamitna to podgatunek ryjówki, który występuje na terenie całej Polski. Jest niewielka, długość jej ciała wynosi od 6 do 8 cm długości. Kolor jej futerka jest zależny od pory roku. Latem przybiera brunatno-szaro-kasztanową barwę. Natomiast zimą ma prawie czarny kolor. To rodzaj kamuflażu, który pozwala jej na skuteczne łowy. Cechą charakterystyczną tego gatunku jest wydłużony spiczasty ryjek.

Ryjówka gniazda buduje pod ziemią, pod gęstą roślinnością oraz przy próchniejących pniach. Z tego powodu jest rzadko widywana przez ludzi. Jest aktywna w dzień i w nocy.

Ryjówka to bardzo żarłoczne zwierzę. W dobę potrafi zjeść prawie równowartość swojej masy ciała. Średnio je co 2-3 godziny. Ginie bez pożywienia w ciągu 10 godzin. Z powodu niskiej rezerwy tłuszczu, nie zapada także w sen zimowy.