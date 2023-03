Wilki żyją w grupach rodzinnych. Składa się ona z jednej pary rodzicielskiej oraz jej potomstwa z obecnego i poprzedniego sezonu lub dwóch. W Polsce wilcze watahy (rodziny) liczą średnio od czterech do sześciu osobników, ale wielkość ta może się wahać od dwóch do nawet 12 wilków.

To właśnie rodzinę wilków zarejestrowała fotopułapka ukryta w lesie. Na nagraniu widać przebiegającą watahę. Jeden z wilków ma tylko trzy łapy. Jak wskazują miłośnicy tych zwierząt, trzynogi wilk to nie tylko nietypowy widok. Uwagę zwraca również fakt, że stado opiekuje się osobnikiem bez łapy - chroni go i karmi.

Reklama

Wilki czekają, by ten kaleki nadążył. "Wspaniałe zwierzęta"

Film z fotopułapki spotkał się ze sporym zainteresowaniem internautów. Pod materiałem pojawiło się wiele reakcji i komentarzy.





"U mnie w Borach jest wataha, która opiekuje się kulawym wilkiem już z dwa lata obserwuję go, daje radę dzięki rodzinie" - pisze jeden z internautów.

"Obserwuję, tę grupę. Karmią go i czekają żeby nadążył. Wspaniałe zwierzęta, niemniej trudno je nagrać" - podkreśla inny.

Jak informuje WWF, populacja wilków w Polsce liczy około dwa tysiące osobników. Tymczasem pierwotnie wilk był jednym z najbardziej powszechnych drapieżników w naszym kraju. Kurczenie się naturalnych siedlisk jego życia i wyniszczająca polityka człowieka sprawiły jednak, że wilk trafił na listę gatunków objętych ścisłą ochroną.

Każda wilcza grupa rodzinna zajmuje oddzielne terytorium o średniej powierzchni około 250 km2 na nizinach i 150 km2 w górach. "Jak wykazały badania telemetryczne, w zachodniej Polsce terytorium może mieć nawet 400 km2 czyli tyle, co największe polskie miasta, takie jak Warszawa lub Kraków. Średnie zagęszczenie wilków w naszych lasach nizinnych wynosi około 2-2,5 osobników/100 km2, a w górach od 1,5-4 osobników/100 km2" - czytamy na stronie polskiwilk.org.