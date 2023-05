Putin dostał francuską mapę z XVII wieku. "Ukrainy nie było"

Oprac.: Joanna Mazur Ukraina - Rosja

Prezydent Rosji Władimir Putin otrzymał mapę pochodzącą z połowy XVII wieku, którą sporządzili Francuzi. Walerij Zorkin, prezes Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej wytłumaczył dyktatorowi, że na mapie "nie ma Ukrainy". - Do tej pory w historii ludzkości nie było Ukrainy - zaznaczył Putin. To nie pierwszy raz, kiedy rosyjski prezydent twierdzi, że do powstania tego kraju przyczyniła się Rosja.

Zdjęcie Władimir Putin patrząc na francuską mapę z XVII wieku stwierdza, że "Ukrainy nie było" / @Natalia96058112 / Twitter