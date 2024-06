Dyżur wakacyjny w przedszkolu. Co w sytuacji, gdy nie ma już miejsc?

Przedszkola należą do placówek nieferyjnych, co oznacza, że nie dotyczą ich wakacje. Trudno bowiem wymagać od pracujących rodziców, żeby w lipcu i sierpniu zawieszali pracę zawodową. Stałą opiekę nad dziećmi zapewniają w tym czasie dyżury wakacyjne w przedszkolu, co odbywa się na różnych zasadach.

Dyżur wakacyjny w przedszkolu w świetle prawa

Przedszkole w świetle prawa powinno funkcjonować przez cały rok oświatowy (od 1 września do 31 sierpnia). Wyjątkiem są przerwy ustalone przez organ prowadzący przedszkole na wspólny wniosek dyrektora placówki i rady przedszkola lub rady rodziców. Jeśli zapadnie decyzja o takiej przerwie, to placówka ma obowiązek wskazać rodzicom uczęszczających do niej dzieci przedszkole, które w tym czasie pełni tak zwany wakacyjny dyżur. Mówi o tym punkt 1, artykułu 1 ustawy Prawo Oświatowe:

"System oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju"

Nie ma więc podstaw prawnych, by odmówić opieki dziecku zapisanemu do przedszkola z powodu przerwy wakacyjnej.

Dyżur wakacyjny w praktyce

Dyżur wakacyjny w praktyce często oznacza, że podczas przerwy w swoim przedszkolu dziecko będzie uczęszczało do innej placówki. Warto je o tym uprzedzić. Najczęściej wygląda to tak, że jeśli w jednej dzielnicy są dwa przedszkola, to przez jeden miesiąc wakacji maluchy uczęszczają do jednej placówki, a przez drugi - do drugiej.

Jest to możliwe dzięki temu, że część dzieci podczas wakacji wyjeżdża lub znajduje opiekę w domu ze strony starszego rodzeństwa. Z tego powodu podczas dyżurów wakacyjnych w przedszkolach wychowawcy skupiają się raczej na zabawach i integracji niż na nauczaniu czy realizowaniu jakiegokolwiek programu.

Chodzi o to, by dzieci, których nie ma, nie musiały nadganiać materiału. Podczas wakacji w grupie przedszkolaków znajdują się dzieci w różnym wieku i z różnych placówek.

Jak zapisać dziecko na dyżur wakacyjny?

Na dyżur wakacyjny można zapisać tylko dziecko, które chodzi do przedszkola lub wzięło udział w systemie rekrutacyjnym i zostało przyjęte, ale naukę rozpocznie od września.

Pierwszy etap zapisów odbywa się już w marcu bądź w kwietniu. Wtedy dyrektorzy placówek zbierają od rodziców wnioski i deklaracje dotyczące zapotrzebowania na opiekę wakacyjną. W pierwszej kolejności na dyżur zostają przyjęte dzieci uczęszczające do danej placówki, dopiero potem dyrektorzy ogłaszają, że mają jeszcze wolne miejsca. Wnioski mogą być składane osobiście lub elektronicznie, po zarejestrowaniu się lub zalogowaniu w systemie gminy.

Każda gmina ma swój wzór wniosku, który należy wypełnić. Zawiera on informacje o dziecku, rodzicach i opiekunach oraz o stanie zdrowia dziecka (alergiach, uczuleniach, specjalnych potrzebach). Po zakwalifikowaniu malucha na wakacyjny dyżur, rodzice powinni uiścić opłatę żywieniową, bądź dostarczyć dokumenty na to, że są z niej zwolnieni. Jeśli tego nie zrobią w określonym przez gminę czasie, dziecko wypadnie z listy, a na jego miejsce wskoczy maluch z listy rezerwowej.

Nie udało się zapisać dziecka na dyżur wakacyjny? Jest wyjście

Czy może się zdarzyć, że dziecka nie udało się zapisać na dyżur wakacyjny? Tak, jeśli rodzice spóźnią się ze złożeniem wniosku.

Wtedy mogą zgłosić dziecko na tak zwane "wolne miejsca". Gmina co do zasady musi zapewnić opiekę wakacyjną wszystkim przedszkolakom. W takim wypadku powinna wskazać placówki, gdzie są jeszcze wolne miejsca w ramach dzielnicy czy gminy.

Rodzic musi się jednak liczyć z tym, że malucha trzeba będzie zawozić do dalej położonych placówek. Jedyne przepisy prawne, które ograniczają przyjmowanie dzieci na dyżury wakacyjne to przepisy epidemiologiczne.