Ogromne upały dają się we znaki niemal wszystkim na całym świecie. Zaledwie we wtorek pobiliśmy niechlubny rekord - w Legionowie odnotowano 35,5 stopnia Celsjusza. Tym samym 15 sierpnia został okrzyknięty najcieplejszym dniem bieżącego roku oraz najbardziej upalnym od 30 lat.

Nieznośne upały. Jak wpływają na organizm?

Warto nadmienić, że istnieje takie zjawisko, jak stres cieplny - według prof. Uwe Reischla, mamy z nim do czynienia w chwili, kiedy organizm gromadzi więcej ciepła, niż jest w stanie go uwolnić. Optymalna temperatura ludzkiego ciała powinna mieścić się w przedziale 36,4 - 37,6 stopni Celsjusza u osób dorosłych, a u dzieci w zakresie 35,5 do 37,5 stopni. Z kolei u seniorów jest to 35,8 - 36.9 stopni Celsjusza.