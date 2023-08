Słupki rtęci wskazały 35,5 stopnia Celsjusza - to o 0,1 st. więcej niż dokładnie miesiąc temu w Słupicach, do których dotychczas należał najwyższy wynik.

Najcieplejszy dzień tego roku. 15 sierpnia nie był tak gorący od 30 lat

Alerty dla całego kraju. "Upały zostaną z nami do końca tygodnia"

Jak informowaliśmy o poranku , synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski ostrzegał, że 15 sierpnia będzie najgorętszy w centralnej części kraju. - Na Mazowszu i w Warszawie będzie właśnie 35 stopni, pełne słońce i praktycznie zero chmur - podkreślił.

Jeszcze rano niemal cała mapa Polski pokryta była alertami IMGW pierwszego i drugiego stopnia. W przytłaczającej większości dotyczyły one upałów, jednak na Pomorzu Zachodnim spodziewane są burze.

Wysokie temperatury pozostaną z nami co najmniej do końca tygodnia. Jak podaje Interia Pogoda, słupki rtęci w termometrach będą wskazywać powyżej 30 stopni do niedzieli.