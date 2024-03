Facebook ( Meta ) to jedna z najpopularniejszych platform społecznościowych na świecie. Zgodnie z informacjami podanymi przez portal "Statista", pod koniec 2023 roku rzeczony serwis zgromadził ponad trzy mld aktywnych użytkowników .

Awaria Facebooka i Instagrama. Masowe problemy

We wtorek 5 marca około godziny 16, Facebook i Messenger uległy globalnej awarii. Problem dotyczył także innej platformy należącej do Mety – Instagrama . Kłopoty z działaniem usługi dotknęły również użytkowników WhatsAppa. Usterka została naprawiona w ciągu nieco ponad godziny, jednak przez ten czas wiele osób zostało odciętych od swoich kont społecznościowych.

W przypadku kłopotów z działaniem poszczególnych witryn pomocna okazuje się strona "Downdetector", która monitoruje awarie danych usług w czasie rzeczywistym . W trakcie wspomnianych problemów z funkcjonowaniem serwisów społecznościowych to właśnie za pośrednictwem tej strony użytkownicy zgłaszali awarię. Krótko po godzinie 16:30 liczba zgłoszeń w serwisie "Downdetector" przekroczyła 100 tys.

Facebook uległ awarii. Gdzie zgłosić?

Co jeszcze można zrobić w sytuacji, w której występuje problem z działaniem określonych funkcji Facebooka ?

Okazuje się, że można zgłosić awarię bezpośrednio w owym medium . W tym celu, będąc zalogowanym na Facebooku, należy kliknąć swoje zdjęcie profilowe i wybrać opcję "Pomoc i wsparcie", a następnie "Zgłoś awarię". Rzecz jasna sposób ten nie zadziała w sytuacji awarii podobnej do tej ostatniej, ponieważ wtedy użytkownicy zostali wylogowani ze swoich kont i nie mogli zalogować się do nich z powrotem.

Czego nie robić w przypadku awarii Facebooka?

W sytuacji, gdy wielu użytkowników traci dostęp do swoich kont w mediach społecznościowych, niektóre osoby widzą okazję do nieuczciwego zarobku. Mowa tu o cyberprzestępcach wyłudzających dane, które mogą im posłużyć np. do kradzieży środków z konta bankowego oszukanej osoby.