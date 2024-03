W sytuacji podobnej do tej, jaka zaistniała, nie działajmy pochopnie - apeluje ekspert Aleksander Kostuch po wtorkowej awarii Facebooka i Instagrama. Użytkownicy z wielu krajów mieli problem z dostępem do serwisów społecznościowych. Strona Downdetector, śledząca awarie, informowała o tysiącach zgłoszeń. Specjaliści radzą, by podczas awarii nie wpadać w panikę i nie korzystać ze stron, które oferują pomoc w odzyskaniu dostępu do kont. "W rzeczywistości można stać się ofiarą phisingu" - ostrzega specjalista.