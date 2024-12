Święty Szczepan to pierwszy męczennik chrześcijański, którego życie, nauczanie i męczeńska śmierć zostały opisane w 6. i 7. rozdziale Dziejów Apostolskich. Był jednym z siedmiu diakonów, których apostołowie prosili o pomoc w głoszeniu Ewangelii i bieżących działaniach. W szczególny sposób pomagał on w opiece nad ubogimi, rozdając jałmużnę i troszcząc się o potrzebujących. Był bardzo oddanym i wiernym sługą , dlatego gorliwie i mądrze głosił Słowo Boże, co nie spodobało się tym, którzy nie uznawali nauk Jezusa.

Święty Szczepan - pierwszy chrześcijański męczennik

Dlaczego wspomnienie św. Szczepana obchodzimy 26 grudnia?

Drugo dzień świąt. Czy we wspomnienie św. Szczepana trzeba iść do kościoła?

Czy oznacza to, że trzeba iść wtedy do kościoła? Okazuje się, że nie, bowiem święto to nie należy do tzw. świąt nakazanych. W praktyce oznacza to, że brak uczestnictwa w mszy świętej tego dnia nie powoduje grzechu ciężkiego. Mimo to Kościół zachęca, by uczcić dzień świąteczny Eucharystią.