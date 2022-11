Stacje narciarskie podnoszą ceny, ale o zyskach nawet nie myślą. "Trzeba przetrwać"

Narciarze muszą przygotować się na podwyżki. Te mogą sięgać od kilkunastu nawet do 35 procent. Ośrodki narciarskie podkreślają jednak, że korekty cenników i tak są nieproporcjonalne do wzrostu kosztów, jakie ponoszą w tym roku. - Już teraz wiemy, że ten sezon nie będzie należał do najłatwiejszych, trzeba go po prostu przetrwać - komentuje Interii Adam Marduła, prezes Tatry Super Ski. Część stacji zachęca narciarzy do korzystania z przedsprzedaży. Wówczas za skipassy zapłacą nawet do 25 proc. taniej.

Zdjęcie Ceny skipassów. W nadchodzącym sezonie będzie drożej / 123RF/PICSEL