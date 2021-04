Jak dowiedziała się Interia, prof. Wojciech Maksymowicz opuści klub parlamentarny PiS. Lekarz i poseł Porozumienia podjął taką decyzję po tym, jak Ministerstwo Zdrowia zażądało informacji na temat eksperymentów z dziedziny neurochirurgii, które na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim nadzorował polityk i naukowiec.

Zdjęcie Prof. Wojciech Maksymowicz / Jacek Domiński /Reporter

- Maksymowicz uważa, że to polityczny atak. Dla niego takie metody są nie do przyjęcia, nigdy nie było zastrzeżeń co do jego pracy. Wojtek nie może współpracować w ramach klubu z ludźmi, którzy w ten sposób podważają jego autorytet - mówi Interii jeden z bliskich współpracowników polityka Porozumienia.

Jak usłyszeliśmy, Wojciech Maksymowicz nie wyklucza nawet przesłania pozwu, który mógłby trafić do Ministerstwa Zdrowia. O co konkretnie chodzi? W Interii informowaliśmy wczoraj , że resort zdrowia domaga się informacji na temat eksperymentów medycznych w dziedzinie neurochirurgii z lat 2013-2020.

- Jestem szefem katedry i kliniki neurochirurgii, więc chodzi o mnie. Wiedziałem, że ktoś zbiera na mnie haki. Zostałem o tym uprzedzony przez ludzi związanych z polityką. Usłyszałem, że skoro jestem aktywny, muszę się z tym liczyć - we wtorek przekazał Interii Maksymowicz.

Na te doniesienia odpowiedział Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ministerstwa : - Niestety dostaliśmy bardzo niepokojące informacje dotyczące możliwych eksperymentów medycznych wykonywanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pod nadzorem profesora Wojciecha Maksymowicza - przekazał podczas konferencji prasowej.

Jak mówił, chodzi o nieetyczne badania dotyczące ludzkich płodów. - Kierując się przesłankami możliwych nieprawidłowości, daleko posuniętych nieprawidłowości, to pan profesor Maksymowicz powinien również oczekiwać jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy, bo może rzutować to na dalszą jego karierę - powiedział dziennikarzom rzecznik ministra Adama Niedzielskiego.

Wojciech Maksymowicz opowie o powodach swojej rezygnacji podczas konferencji prasowej w Sejmie. Ma odnieść się do zarzutów formułowanych przez resort zdrowia. Jak jednak usłyszeliśmy w szeregach Porozumienia, decyzja o opuszczeniu szeregów klubu parlamentarnego PiS dojrzewała w nim od dawna.

- Maksymowiczowi nie podoba się polityka walki z pandemią rządu, zresztą od dłuższego czasu mówi o tym w mediach. Jako lekarz uważa, że m.in. to, co dzieje się w szpitalach, jest nie do przyjęcia - twierdzi informator Interii.

Jakub Szczepański