- Niestety dostaliśmy bardzo niepokojące informacje dotyczące możliwych eksperymentów medycznych wykonywanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pod nadzorem profesora Wojciecha Maksymowicza - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Jest to bardzo delikatna materia, bo dotyczy płodów - dodał.

Reklama

Zdjęcie Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Wojciech Andrusiewicz pytany był na wtorkowej konferencji prasowej o doniesienia Interii o tym, że MZ domaga się informacji na temat eksperymentów prowadzonych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w zakresie neurologii.

Reklama

- Niestety dostaliśmy bardzo niepokojące informacje - to nie jest wynik żadnego postępowania, które wyszło z MZ - dostaliśmy bardzo niepokojące informacje dotyczące możliwych eksperymentów medycznych wykonywanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pod nadzorem profesora Maksymowicza - podkreślił rzecznik MZ.

"To może rzutować na dalszą karierę prof. Maksymowicza"

- Myślę, że kierując się przesłankami możliwych nieprawidłowości, daleko posuniętych nieprawidłowości, to pan profesor Maksymowicz powinien również oczekiwać jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy, bo może rzutować to na dalszą jego karierę - powiedział Andrusiewicz.

Dodał, że po zakończeniu tej kontroli wszyscy zastaną poinformowani o jej wynikach. - Jest to bardzo delikatna materia, bo dotyczy płodów. Niestety powzięliśmy informacje, które zostały do nas skierowane o możliwym bardzo nieetycznym - to jest delikatnie rzecz ujmując - postępowaniu na uniwersytecie, stąd nasza pilna reakcja - powiedział rzecznik MZ.

Maksymowicz dla Interii: Ktoś zbiera na mnie haki

O tym, że Ministerstwo Zdrowia domaga się informacji na temat eksperymentów medycznych poinformował dziennikarz Interii Jakub Szczepański.

Jak ustalił, resort domaga się informacji na temat eksperymentów medycznych w dziedzinie neurochirurgii z lat 2013-2020. Formalnie na olsztyńskiej uczelni nadzorował je prof. Wojciech Maksymowicz. Specjalne pismo w tej sprawie, podpisane przez wiceministra Macieja Miłkowskiego, trafiło do Komisji Bioetycznej UWM 27 marca. Gremium dostało na odpowiedź siedem dni.



- Wiedziałem, że ktoś zbiera na mnie haki. Zostałem o tym uprzedzony - twierdzi prof. Wojciech Maksymowicz, polityk Porozumienia.

- Nie wiem, jak to interpretować. Czy to odwet za krytykę pewnych działań, którą słychać z ust profesora? - zastanawia się prof. Andrzej Matyja, szef Naczelnej Rady Lekarskiej. Więcej na ten temat tutaj