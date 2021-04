W najbliższą sobotę rozpoczyna się Konwencja Krajowa Porozumienia Jarosława Gowina. Pojawiła się informacja, że podczas spotkania szeregi partii zasilą posłowie Lech Kołakowski i Agnieszka Ścigaj. - Będę na konwencji Porozumienia, ale nie wstępuję do partii - powiedziała Interii Ścigaj. W podobnym tonie wypowiada się Kołakowski.

O tym, że ugrupowanie wicepremiera ma się rozrosnąć, słychać od dawna. Już w drugiej połowie marca, kiedy do partii dołączyła Monika Pawłowska, pisaliśmy o kolejnych przetasowaniach. - Nie będzie więcej transferów z Lewicy, ale nie ma co ukrywać, że w Platformie są pewne pęknięcia - przekazał jeden z naszych informatorów.

W czwartek "Super Express" napisał, że do Porozumienia mają dołączyć Agnieszka Ścigaj oraz Lech Kołakowski. Ten ostatni to poseł, który odszedł z PiS po głośnej awanturze o "piątkę dla zwierząt". Czy ta dwójka faktycznie zasili ugrupowanie Jarosława Gowina?

- Będę na konwencji Porozumienia, ale nie wstępuję do partii. Razem z minister Iwoną Michałek współpracujemy od lat. W ministerstwie rodziny i pracy Iwona Michałek była odpowiedzialna za ekonomię społeczną. Ja się tym w ramach polityki zajmuję od pięciu lat - tłumaczy Interii Agnieszka Ścigaj.

Jak mówi nam posłanka, w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej jest projekt przygotowany przez Michałek, który został "bardzo dobrze napisany". Ścigaj popiera rozwiązania, które są w nim zawarte i chce, żeby zostały one złożone jako propozycja do Funduszu Odbudowy.

- Chciałabym, żeby to był jeden z priorytetów. Na konwencji będę występować z marszałkiem Tomaszem Urynowiczem z Małopolski - powiedziała Interii posłanka. - Pokażemy tę wspólną politykę zrównoważonego rozwoju, którą od lat udaje się prowadzić w regionie. Chodzi o aktywną politykę. Nie tylko socjalną. Chcemy dawać nie tylko rybę, ale i wędkę - dodała.

"Zaprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk"

Prawdą jest, że na konwencji Porozumienia pojawi się także Lech Kołakowski. Podobnie jak Agnieszka Ścigaj przyjął zaproszenie od lidera partii. - Premier Gowin jest mi bardzo bliski. Szanuję zarówno jego, jak i Porozumienie - powiedział Interii Kołakowski. - Jesteśmy w szczególnej sytuacji, będziemy odmrażać gospodarkę. Musimy utrzymać miejsca pracy i bardzo liczę na Jarosława Gowina - dodał.

O to, kto ma dołączyć do partii wicepremiera, próbowaliśmy dowiedzieć się od Magdaleny Sroki, rzeczniczki Porozumienia. Nie chciała jednak zdradzić szczegółów. - Zaprosiliśmy do udziału w naszej konwencji przedstawicieli różnych środowisk politycznych. Nie jest to oczywiście równoznaczne z ich dołączeniem do partii Porozumienie - przekazała Interii Sroka. - Tylko prowadząc szeroki dialog jesteśmy w stanie wypracować najlepsze rozwiązania - dodała posłanka.

