Żywność drukowana w 3D. Specjaliści opracowali naturalne mieszanki

Jedzenie drukowane w 3D

Stworzyli drukarkę 3D, która umożliwia drukowanie jedzenia nadającego się do spożycia . Jest to możliwe, dzięki specjalnym mieszankom.

- To nie jest sztuczne mięso, to nie są jego analogi, to nie są jakieś ziołowe suplementy. Wyjątkowość technologii opracowanej w naszym instytucie polega na tym, że wykorzystujemy naturalne surowce mięsne jak: wieprzowina, wołowina czy mięso z kurczaka - przekazała doktor nauk technicznych Iryna Kaltowicz.