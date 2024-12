Lewis zapowiedziała wtedy, że odwoła się od decyzji sądu . Aktorka złożyła apelację, ale nie zrobiła tego prokuratura. Oznaczało to, że majowa decyzja o uniewinnieniu jest ostateczna.

Zarazem sąd apelacyjny miał możliwość rozpatrzenia, czy doszło do naruszenia przepisów prawa cywilnego i w środę wypowiedział się w tej sprawie.

Proces Romana Polańskiego. Francuski sąd wydał wyrok

Wówczas prawniczka Polańskiego Delphine Meillet określiła wyrok jako " ważny dzień dla wolności słowa i praw do obrony".

Prawnik oznajmił, że Polański w ten sposób "ma prawo do zniesławiania i dyskredytowania". Wyraził przekonanie, że reżyser będzie to robił "w odniesieniu do Charlotte Lewis i innych kobiet".