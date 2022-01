W środę Emmanuel Macron przekazał w Parlamencie Europejskim priorytety swojego kraju na półroczne przewodnictwo w Radzie UE.

Aborcja. Macron o pomyśle z Kartą praw UE

Prezydent Francji wspomniał w nich m.in. o prawie do aborcji. Mówiąc o Karcie praw podstawowych UE, francuski prezydent wyraził nadzieję, że uda się ją "odnowić" tak, by "jaśniej mówiła o ochronie środowiska, czy też uznawała prawo do aborcji".

Jak zauważają zagraniczne media, wezwanie w sprawie wpisania prawa do aborcji do Karty praw podstawowych UE pojawiło się zaledwie dzień po tym, jak ogłoszono wybór nowej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego - Roberty Metsoli. Obywatelka Malty jest znana ze swojego sprzeciwu wobec aborcji.



Aborcja w karcie praw UE? Macron o "swobodnej debacie"

- Przeprowadźmy swobodnie debatę w tym temacie z naszymi współobywatelami, aby tchnąć nowe życie w filar prawa, który kształtuje Europę silnych wartości - wzywał Macron w Parlamencie Europejskim.



Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, to dokument przyjęty i uroczyście ogłoszony na szczycie Unii Europejskiej w Nicei, w grudniu 2000 r. Karta określa katalog podstawowych praw i wolności obywatela Unii Europejskiej. Moc wiążąca dokumentu została mu nadana przez traktat lizboński.



W 2007 r. Polska przyłączyła się do brytyjskiego protokołu, ograniczającego stosowanie Karty.