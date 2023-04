Zjadł surowego kurczaka prosto z opakowania. Internauci obrzydzeni

Jeden z klientów centrum handlowego w australijskim Adelaide został przyłapany na jedzeniu produktu, który dopiero miał zamiar kupić. Choć do podobnych zachowań dochodzi nagminnie, to poruszenie w sieci wywołało to, co jadł mężczyzna - surowe podudzia kurczaka. Większość internautów jest obrzydzona i zaniepokojona, a część wskazuje na możliwy motyw, którym mógł kierować się klient sklepu.

Zdjęcie Zachowanie mężczyzny zszokowało internautów / Instagram/ shitadelaide /