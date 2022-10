Zwierzęta padają w agonii. Nagranie z fermy kurczaków dostawcy Lidla

Według lidl-fleischskandal.de nagranie ukazuje "głównie kurczęta brojlery w wieku około miesiąca". Zwierzęta poruszają się niezdarnie, niektóry nie są zdolne do tego, by stanąć na własnych nogach. Widać, że są poprzerastane, dotyczy to szczególnie mięśni ud i klatki piersiowej. Wiele z nich ma mieć zdeformowane kości, a część pada z powodu niewydolności serca.

Autorzy wpisu zwracają też uwagę, że zwierzęta tłoczą się w halach, według opisu w jednej znajdują się dziesiątki tysięcy sztuk.

Cześć zwierząt pada w agonii

Na filmie widać kilka sztuk brojlerów, które w ciężkim stanie. Zdaniem komentatorów taka sytuacja jest wynikiem m.in. dużej gęstości, przebywania we własnym kale i ciągłego stresu, jakiemu są poddawane.

Reklama

Wideo youtube

"Nie planuje się ukierunkowanego leczenia weterynaryjnego. W rezultacie średnio pięć proc. zwierząt umiera w agonii przed ubojem" - czytamy.

Na nagraniu widzimy też padłe zwierzęta, często ich truchło jest pokryte odchodami. Takie sztuki są wybierane przez pracowników hodowli i wyrzucane do kontenera poza halą.

Odpowiedź Lidla

Lidl skomentował sprawę dla stacji RTL. Grupa zaznaczyła, że opowiada się "bardzo wyraźnie przeciwko okrucieństwu wobec zwierząt", a zarzuty związane z nagraniem traktuje bardzo poważnie. Według sieci warunki w jakich trzymane są kurczaki na wspomnianej fermie "są nie do zaakceptowania".

"Aby to zbadać, kontaktujemy się z dostawcą, który oprócz nas zaopatruje również wielu innych uczestników rynku w Niemczech" - czytamy w oświadczeniu Lidla.