Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jednej z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych w stolicy Wielkiej Brytanii - London Eye. Koło widowiskowe znajduje się w dzielnicy Lambeth i każdego roku przyciąga tysiące chętnych do obejrzenia miasta z lotu ptaka. Składa się z 32 kapsuł pasażerskich - to w jednej z nich znajdowała się rodzina Davida Nocka, gdy silny wiatr doprowadził do otworzenia włazu na dachu.