Służby w USA poszukują nietypowego zbiega. Mężczyzna w środę został przeniesiony do szpitala psychiatrycznego w Oregonie. Jednak zanim dotarł do placówki, zdołał uciec. Ukradł samochód i odjechał - a to wszystko zakuty w kajdanki. Zbieg był wcześniej oskarżony o usiłowanie morderstwa.