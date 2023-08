Zbadali dno morskie i odkryli podwodne wulkany. Niezwykła ekspedycja

Niezwykłe odkrycie u wybrzeży Sycylii. Zlokalizowano podwodne wulkany

Wyniki podano do publicznej wiadomości po przeskanowaniu głębin wzdłuż Kanału Sycylijskiego, które trwało od połowy lipca do pierwszego tygodnia sierpnia. Już teraz można powiedzieć, że ustalenia robią wrażenie - zlokalizowano trzy podwodne wulkany .

Nowo odkryte wulkany mają co najmniej sześć km szerokości i wznoszą się ponad 150 metrów powyżej dna morskiego. "Dołączają do serii innych stożków wulkanicznych odkrytych w 2019 roku przez Narodowy Instytut Oceanografii i Geofizyki Eksperymentalnej (OGS)" - informuje "The Guardian".