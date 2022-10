USA. Po huraganie Ian strażacy walczą z pożarami samochodów elektrycznych

Oprac.: Marta Stępień Świat

Po przejściu huraganu Ian, Floryda mierzy się z jeszcze jednym problemem - poinformował "New York Post". Po rozległych powodziach - i po tym jak samochody elektryczne zostały zalane wodą - dochodzi w nich do korozji baterii, a pojazdy zapalają się. Ugaszenie takiego pożaru może zająć wiele godzin. "To nowe wyzwanie. Nasi strażacy nie mieli z tym wcześniej do czynienia" - napisał urzędnik z Florydy Jimmy Patronis.

Zdjęcie Floryda walczy z pożarami samochodów elektrycznych / Jimmy Patronis / Twitter