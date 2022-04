Zamach w meczecie w Afganistanie. Są zabici i ranni

Świat

W wyniku zamachu bombowego na północy Afganistanu zginęło co najmniej 10 osób, 40 zostało rannych - poinformowała agencja Associated Press, powołując się na dyrektora miejscowego szpitala. Wcześniej doszło do zamachu w Kabulu.

Zdjęcie Wcześniej doszło do ataku w stolicy Afganistanu - Kabulu / Saifurahman Safi/Xinhua News / East News