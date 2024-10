Lovisa Sjoberg po raz ostatni była widziana 15 października. Kobieta udała się w Góry Śnieżne na terenie Parku Narodowego Kościuszki w Australii . 48-latka jest fotografem i często podróżowała w tamte rejony, by robić zdjęcia dziko żyjącym koniom. Jej zniknięcie 21 października zgłosiła firma wynajmująca samochody, kiedy kobieta nie zwróciła auta i nie odpowiadała na telefony.

Na miejsce wysłano ratowników z NSW SAS (State Emergency Service). Od razu udało się znaleźć samochód, którym fotografka przyjechała do parku. Był otwarty, ale w środku nie było śladu po kobiecie. Obawy o stan zdrowia 48-latki wzrosły po tym, jak ekipy ratunkowe nie odnalazły jej po kilku dniach, a temperatury w okolicy Parku Narodowego Kościuszki spadły w nocy do 0 st. C.