Zagadkowa śmierć "szpiega Putina". Są wyniki policyjnego śledztwa

Hvaldimir, czyli oswojony waleń, którego media ochrzciły mianem "szpiega Putina", został znaleziony martwy u wybrzeży Norwegii. Po przeprowadzonym policyjnym śledztwie, ustalono co przyczyniło się do jego śmierci. Okazuje się, że doszło do silnej infekcji bakteryjnej na skutek rany, której nabawiło się zwierzę. Wykluczono udział osób trzecich.