Zabito jego matkę. Brutalnie zemścił się na podejrzanym

Michelle Luna z Nampy w Idaho zginęła od wielokrotnych ciosów nożem. W sprawie zidentyfikowaneo jednego podjerzanego - Jesusa Urrutię. Służbom nie udało się go jednak zatrzymać - zaledwie kilka godzin później znaleziono jego ciało. Wszystko wskazuje na to, że zabił go syn zmarłej kobiety. Zatrzymanie 31-letniego Raula Alexanndra Cuevasa wywołało poruszenie wśród internautów - większość z nich twierdzi, że przysłużył się społeczności i domagają się wypuszczenia go na wolność.

Zdjęcie Zabił mordercę swojej matki. Internauci: Zachował się honorowo / Larry W. Smith / Stringer / Getty Images