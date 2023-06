Małżeństwo pochwaliło się swoim związkiem w serwisie TikTok, rok po zaręczynach. Krótkie nagranie opublikowane w niedzielę, informujące o tym, że Jundali jest z rocznika 1995 r. z kolei jego wybranka - 1961 r. obejrzano ponad 2,5 mln razy.

- Mimo, że jest sporo młodszy ode mnie, jestem przekonana, że mój mąż będzie opiekował się mną do końca mojego życia. Mam nadzieję, że jest to moje ostatnie małżeństwo - powiedziała cytowana przez malezyjski dziennik "Harian Metro" Rokiah Samat. To trzeci raz, gdy kobieta stanęła na ślubnym kobiercu. 62-latka jest matką 10 dzieci, babcią 22 wnucząt, ma też jednego prawnuka.

Napisał do swojej wybranki

W rozmowie z lokalnymi mediami Jundali przekazał, że to on pierwszy napisał do swojej wybranki, w październiku 2021 r., gdy znalazł jej profil na TikToku. Początkowo chciał się z nią zaprzyjaźnić, ale niedługo potem zrozumiał, że żywi romantyczne uczucia do starszej kobiety.

Mężczyzna pracujący jako masażysta, sprzedający produkty kosmetyczne wyprowadził się z rodzinnego miasta Semporna we wschodnim Sabah, by zamieszkać w oddalonym o blisko 2000 kilometrów Pasir Puteh na Półwyspie Malajskim. Po raz pierwszy para zobaczyła się "na żywo" w styczniu 2022 r. We czerwcu para zaręczyła się, a we wrześniu - wzięli ślub.

TikTok

Wspólne pasje, wspólny język z dziećmi

Samat, cytowana przez "The Strait Times" przyznała, że jej nowy mąż dobrze dogaduje się z jej dziećmi, a ona "potrzebuje partnera życiowego". Łączą ich również wspólne pasje - ogrodnictwo i łowienie ryb.

- Przecież tak chciał Allah. Dla nie jest ważny wiek, ale poznanie szczerego i uczciwego człowieka - skomentowała kobieta. Jej pierwsze małżeństwo trwało 40 lat i zakończyło się rozwodem. Drugi związek kobiety również nie przetrwał - rozstała się z obywatelem Mjanmy w 2020 r., dwa lata po ślubie. Teraz ma nadzieję, że w jej życiu w końcu spełni się sakramentalne "i że cię nie opuszczę aż do śmierci".

- Ona mnie uzupełnia. Jestem wdzięczny, że mam żonę, która jest troskliwa i doskonała w moich oczach pod każdym względem. Moja żona świetnie gotuje, uwielbiam jej rybę z curry - zapewnia 28-latek.