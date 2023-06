Oprócz Kanady swoją pomoc zaoferowała również Francja. Prezydent Emmanuel Macron nakazał wysłanie statku badawczego Atlante, który miałby dołączyć do akcji poszukiwawczej. - Pomysłem i naszym życzeniem jest, aby statek przybył tak szybko, jak to możliwe, czyli w środę o godzinie 20:00 czasu lokalnego" - powiedział francuski sekretarz stanu ds. morza Hervé Berville, w rozmowie z BFMTV - donosi CNN.

Atlante wyposażony jest w robota, który może sięgnąć na głębokość nawet do czterech tysięcy metrów.

Zaginięcie łodzi podwodnej

Do zaginięcia turystycznej łodzi podwodnej Titan doszło w niedzielę. Po około godzinie i 45 minutach od zanurzenia urwał się z nią kontakt. W akcję poszukiwawczą zaangażowanych jest wiele organów, a do tej pory wykorzystano samoloty wojskowe, okręt podwodny i boje sonarowe.

We wtorek rano BBC poinformowało, kto znajduje się na pokładzie zaginionej łodzi, która służy do oglądania wraku Titanica. Według stacji są to: m.in. brytyjski miliarder, biznesmen i odkrywca Hamish Harding oraz pakistański biznesmen Shahzada Dawood i jego syn Suleman.

Czwartą osobą prawdopodobnie jest francuski odkrywca Paul-Henry Nargeolet, na co wskazuje wpis Hamisha Hardinga w mediach społecznościowych. Uważa się, że piątym członkiem załogi jest Stockton Rush, dyrektor naczelny OceanGate Expeditions.

