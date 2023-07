Wypadek na skuterze wodnym. Nie żyje sześciolatka

W Limassol - drugim co do wielkości mieście na Cyprze - doszło do wypadku z udziałem dwóch skuterów wodnych. W jednej z nich znajdowała się sześciolatka, która pływała z rodzicami - parą z Ukrainy. Jak podał "Cyprus Times" - skuterem kierował ojciec dziewczynki.

Nie wiadomo, jak dokładnie doszło do wypadku. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Media: Na miejscu nie było ratownika

Tamtejsze media informowały, że do zderzenia doszło około godziny 18. Dwie godziny później - około 19:55 - dziewczynka zmarła w wyniku zatrzymania akcji serca.

Po wypadku dziecko znalazło się na lądzie, gdzie udzielono mu pierwszej pomocy. Potem trafiło do szpitala, w którym lekarze, mimo podjętej reanimacji, nie byli w stanie jej pomóc.

Naoczni świadkowie twierdzą, że w tym czasie na miejscu nie było ratownika.

