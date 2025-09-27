Wojsko na ulicach miasta. Polecenie Trumpa

Paulina Eliza Godlewska

Paulina Eliza Godlewska

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że polecił sekretarzowi wojny Pete'owi Hegsethowi wysłanie wojsk "w celu ochrony "obiektów Urzędu Imigracyjnego i Celnego" i "ogarniętego wojną Portland".

Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald TrumpKEVIN DIETSCHAFP

"Na prośbę sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem, nakazałem sekretarzowi wojny Pete'owi Hegsethowi wysłanie wojska do ochrony ogarniętego wojną Portland oraz wszystkich naszych obiektów ICE (Urzędu Imigracyjnego i Celnego - red.), które są atakowane przez Antifę i innych krajowych terrorystów" - napisał Trump w poście na swojej platformie Truth Social.

Donald Trump: Pozwoliłem na użycie pełnej siły

Prezydent "w razie konieczności" pozwolił na użycie "pełnej siły". Nie sprecyzował jednak, co dokładnie miał na myśli.

"Jesteśmy świadkami wewnętrznego terrorystycznego buntu przeciwko rządowi federalnemu" - napisał w mediach społecznościowych w piątek wieczorem główny doradca Trumpa, Stephen Miller. "Wszystkie niezbędne zasoby zostaną wykorzystane" - dodał.

Burmistrz Portland, Keith Wilson, na razie nie odniósł się do decyzji Trumpa. Na konferencji prasowej w piątek Wilson stwierdził, że widoczny napływ funkcjonariuszy federalnych nie nastąpił na prośbę miasta i nazwał to nadużyciem władzy i próbą odwrócenia uwagi.

Protesty w Portland. Trump: Tam jest anarchia

W ubiegłym tygodniu Donald Trump ogłosił, że uznał Antifę za organizację terrorystyczną. Nazwał ją "chorą, niebezpieczną, radykalną, lewicową katastrofą".

W Portland od miesięcy trwają protesty w budynku ICE z powodu działań Donalda Trumpa wobec nielegalnych imigrantów.

CNN przypomina, że decyzja o wysłaniu wojsk do Portland i obiektów ICE została ogłoszona po strzelaninie w Urzędzie Celnym i Imigracyjnym w Dallas. Sprawca zastrzelił wówczas dwie zatrzymane osoby, które przebywały w urzędzie, a trzecią ranił.

Na amunicji, której używał zamachowiec było hasło przeciwko służbom migracyjnym.

Stacja skontaktowała się z Białym Domem, ten jednak nie udzielił informacji, co prezydent rozumie przez "pełną siłę" i jakie konkretnie wojska zostaną wysłane do miasta.

Zobacz również:

Prezydent USA Donald Trump i burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser
Świat

Trump odpowiada na ruch władz Waszyngtonu. Zapowiada stan wyjątkowy

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Stacja NBC News podkreśla z kolei, że prezydent w ostatnich dniach wielokrotnie negatywnie wypowiadał się o Portland. 

    - Jedziesz do Portland, tam ludzie umierają. Na przestrzeni lat w Portland zginęło wiele osób. Portland jest, nie wiem, jak ktokolwiek może tam mieszkać. To niesamowite, ale tam jest anarchia. To jest to, czego chcą. Oni chcą anarchii - powiedział Trump podczas przemówienia w Gabinecie Owalnym w czwartek.

    Donald Trump zdecydował wcześniej o wysłaniu żołnierzy Gwardii Narodowej m.in. do Los Angeles i Waszyngtonu.

    Źródło: AFP, CNN, NBC News

    Zobacz również:

    W Chicago trwa operacja "Midway Blitz" skierowana przeciwko nielegalnym migrantom
    Świat

    Trump ogłasza kolejną operację. "Po wspaniałej robocie w Waszyngtonie"

    Marta Stępień
    Marta Stępień
    "Wydarzenia": Zwrot w sprawie nocnej prohibicji. Obejmie całą WarszawęPolsat News

    Najnowsze