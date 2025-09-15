Trump odpowiada na ruch władz Waszyngtonu. Zapowiada stan wyjątkowy

Donald Trump zapowiedział w poniedziałek, że ogłosi stan wyjątkowy i obejmie Waszyngton jurysdykcją rządu federalnego po tym, jak burmistrz stolicy przekazała, że tamtejsza policja nie będzie współpracować w zakresie informowania o osobach przebywających lub wjeżdżających do USA nielegalnie.

  • Donald Trump zapowiedział wprowadzenie stanu wyjątkowego i przejęcie jurysdykcji nad Waszyngtonem po tym, jak burmistrz miasta odmówiła współpracy z federalną służbą imigracyjną.
  • Decyzja Muriel Bowser spotkała się z krytyką ze strony prezydenta, który oskarżył demokratów o presję na burmistrz.
  • Krytycy ostrzegają, że działania prezydenta mogą być postrzegane jako nadmierna ingerencja władz federalnych.
Zapowiedź prezydenta USA to odpowiedź na ruch burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser, która poinformowała rząd federalny, że policja miejska nie będzie współpracować z Urzędem Imigracyjnym i Celnym (ICE) w zakresie informowania o nielegalnych migrantach.

Prezydent USA obwinił "radykalnych lewicowych demokratów" za wywieranie presji na Bowser, aby poinformowała rząd o braku współpracy z ICE.

USA. Protesty przeciwko polityce migracyjnej Trumpa

Groźba Trumpa jest kolejnym krokiem, który krytycy postrzegają jako nadmierną ingerencję władz federalnych.

Komentarz ten pojawił się po tym, jak w tym miesiącu na ulice wyszło kilka tysięcy protestujących w związku z sierpniowym wysłaniem przez Trumpa oddziałów Gwardii Narodowej do stolicy w celu "przywrócenia prawa, porządku i bezpieczeństwa publicznego" po tym, jak nazwał przestępczość plagą miasta.

"W ciągu zaledwie kilku tygodni to 'miejsce' przeżywa prawdziwy rozkwit... po raz pierwszy od dziesięcioleci praktycznie nie ma przestępstw" - napisał Trump na swojej platformie Truth Social.

Gwardia Narodowa pełni funkcję milicji podlegającej gubernatorom 50 stanów, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostaje wezwana do służby federalnej. Gwardia Narodowa D.C. podlega bezpośrednio prezydentowi.

