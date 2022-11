Kryzys energetyczny Kiedy prać i prasować, by płacić mniej za prąd? Twoja taryfa wskazuje konkretne godziny

Włochom przypomina się, że czajnik elektryczny jest jednym z urządzeń AGD, które pochłania najwięcej energii. Podobnie jest z frytkownicą powietrzną, bo zużywa więcej prądu niż zmywarka.

Kopytyka i spaghetti. Lasagne na Święta

Chcąc oszczędzić na rachunkach warto nieco zmienić swoją dietę. Najmniej kosztowne jest gotowanie kopytek, bo trwa najkrócej, zazwyczaj nieco ponad trzy minuty. Eksperci, cytowani przez agencję Askanews, obliczyli, że ugotowanie kopytek na gazie kosztuje 3 eurocenty.

Oszczędne jest też przygotowanie spaghetti ze zwykłym sosem; to 6 eurocentów w przypadku gotowania na gazie, trwającego średnio około 10 minut, czyli mniej niż wielu innych makaronów.

Lasagne warto zostawić na Święta, gdyż jest to danie bardziej kosztowne, wymagające także włączenia piekarnika oraz przygotowania sosu na gazie. To wydatek 0,85 euro.

Promowane tak zwane bierne gotowanie, czyli o kilka minut wcześniejsze wyłączanie gazu czy kuchni elektrycznej według specjalistów analizujących ceny nie ma większego wpływu na obniżenie rachunków, bo pozwala zaoszczędzić tylko 75 eurocentów miesięcznie, gdy przygotowuje się makaron cztery razy w tygodniu.

Zmywarka - włączyć, gdy w pełni wypełniona

Warto natomiast pamiętać zawsze o przykrywkach, by uniknąć rozpraszania się ciepła z garnka. Poza tym radzi się, by kroić różne produkty na małe kawałki, by szybciej się ugotowały.

Kolejna wskazówka to wyłączenie ogrzewania w domu lub obniżenie jego temperatury, kiedy się gotuje. Przy włączonym piekarniku i kuchence temperatura podnosi się o 2-3 stopnie.

Rekomenduje się też inteligentne używanie piekarnika i pamiętanie o tym, że temperatura 200 stopni pochłania więcej energii niż 180 stopni, a wentylator skraca czas pieczenia.

Jako dwie niezbędne rady w czasach radykalnego oszczędzania wymienia się włączanie tylko całkowicie wypełnionej zmywarki i częste usuwanie szronu z lodówki. Nie powinna ona też znajdować się w pobliżu źródeł ciepła, a więc na przykład pieca, bo wtedy zużywa o 10 procent prądu więcej.