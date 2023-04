Włochy: W dawnym budynku mafii otworzono komisariat

To odpowiedź na prośbę burmistrza miasta - Renato Natale, który w styczniu 2022 roku napisał do ministra spraw wewnętrznych Mattea Piantedosiego, by w przejętym mieniu otworzyć lokalny komisariat policji.

Jak zauważa informacyjna Agencja Ansa na lokalną komendę policji mieszkańcy czekali od lat. Szefem posterunku został Gennaro Corrado - były zastępca szefa policji w Casercie.

Casal di Principe: Nowy komisariat ma odpowiadać na potrzeby obywateli

Nowy posterunek znajduje się w centrum miasta i ma, jak zaznaczono, "zbliżyć policję do obywateli i ich potrzeb". Skonfiskowany został potężnemu przez lata i groźnemu klanowi kamorry Casalesi. Remont budynku trwał 10 lat.