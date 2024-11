Wirus ptasiej grypy wykryto w partii surowego mleka z firmy Raw Farm. W przeciwieństwie do większości podobnych produktów na sklepowych półkach mleko to pochodzi prosto od krowy i nie jest poddawane żadnej obróbce cieplnej.

"Ze względu na dużą ostrożność i ciągłe rozprzestrzenianie się ptasiej grypy u krów mlecznych, drobiu i sporadycznie u ludzi, konsumenci nie powinni spożywać zainfekowanego mleka" - przekazał w oświadczeniu Kalifornijski Departament Zdrowia Publicznego. Jednocześnie urzędnicy zauważyli, że do tej pory nie ma informacji o jakiekolwiek osobie, która zaraziłaby się poprzez spożycie skażonego produktu.

Ptasia grypa w Kalifornii. Surowe mleko zakażone

" Ogniska m.in. salmonellozy i listeriozy pojawiały się w związku ze spożywaniem surowych produktów mlecznych. Surowe produkty mleczne nie są pasteryzowane - to proces podgrzewania, który zabija bakterie i wirusy, takie jak ptasia grypa" - wskazali eksperci.

Wyjaśnili, że do zakażenia może dojść nawet wtedy, gdy osoba, która miała kontakt z skażonym mlekiem dotknie "oczu, nosa lub ust". Departament zaznaczył, że produkty mleczne po pasteryzacji są bezpieczne do spożycia.

Telewizja NBC zwraca uwagę, że do picia surowego mleka zachęcają celebryci i politycy. Produkty marki Raw Farm zachwalała aktorka Gwyneth Patrow, z kolei Robert F. Kennedy Jr. , którego Donald Trump wyznaczył na szefa Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, w zeszłym miesiącu skrytykował Agencję ds. Żywności i Leków za "agresywne tłumienie" niepasteryzowanego mleka i wszelkich produktów, które "poprawiają zdrowie ludzi".

Wirus ptasiej grypy. Nietypowe zakażenie u dziecka

Choć do tej pory nie odnotowano przypadku rozprzestrzeniania się choroby z człowieka na człowieka, to w zeszłym tygodniu informowaliśmy o pierwszym zakażeniu potwierdzonym u kilkuletniego dziecka z hrabstwa Alameda. Badania na obecność wirusa u rodziców dziecka, a także u pracowników i podopiecznych żłobka dały wynik negatywny. Dziecko miało łagodne objawy i wracało do zdrowia po zastosowaniu leczenia lekami przeciwwirusowymi.