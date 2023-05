"W kolonii karnej w Witebsku zmarł 61-letni bloger Mikałaj Klimowicz, który został skazany na rok pozbawienia wolności za opublikowanie karykatury Alaksandra Łukaszenki" - poinformowało w niedzielę białoruskie Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna.





Wyrok za karykaturę Łukaszenki. Klimowicz zmarł w kolonii karnej

Mężczyzna został oskarżony z artykułu 368 kodeksu karnego za znieważenie Łukaszenki poprzez stworzenie i opublikowanie jego karykatury w mediach społecznościowych.



Wcześniej Klimowicza sądzono także za opublikowanie na Facebooku karykatury Władimira Putina. Bloger wstawił wtedy na swój profil grafikę przedstawiającą prezydenta Rosji w nazistowskim mundurze.

Zatrzymano go w grudniu 2022 roku, trafił do tymczasowego aresztu. Trzy dni później, z uwagi na problemy z sercem, przekazano go pod opiekę lekarzy. Potem pozostawał na wolności do czasu rozpoczęcia procesu. Został aresztowany 28 lutego 2023 roku bezpośrednio po rozprawie sądowej - informuje Biełsat. Wyrok taki zapadł pomimo, że Klimowicz miał II grupę inwalidzką przyznaną z powodu choroby serca.

Białoruś: Mikałaj Klimowicz zmarł w kolonii karnej. Miał 61 lat

"Przetransportowano go do kolonii karnej w Witebsku w północno-wschodniej Białorusi, gdzie wkrótce zmarł. Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna składa rodzinie i bliskim najszczersze kondolencje" - podała Wiasna na Telegramie.

W komunikacie nie sprecyzowano jednak, kiedy Mikałaj Klimowicz trafił do więzienia i ile czasu w nim spędził. Klimowicz był znanym w Pińsku aktywistą i blogerem. W 2022 roku powiedział dziennikarzom, że jest prześladowany z uwagi na jego twardą, antywojenną i proukraińską postawę - opisuje Biełsat.

Wiasna to białoruska pozarządowa organizacja zajmująca się obroną praw człowieka założona w 1996 roku. Od 2003 roku jej działalność na Białorusi jest nielegalna. Jej szefem jest przebywający w więzieniu laureat pokojowej Nagrody Nobla z 2022 roku Aleś Bialacki.