Wielka woda w rosyjskim mieście. Tama nie wytrzymała

Powódź w Rosji. Woda wdarła się do budynków

W piątek tamtejsza prokuratura informowała, że w jednej z miejscowości zginęło dwóch braci w wieku 10 i 12 lat, którzy bawili się nieopodal dogi. "Podczas zabawy jeden z chłopców został wessany do przepustu przez strumień wody, po chwili dotarł do niego brat, który próbował pomóc" - przekazano.

Do sobotniego poranka w Ussuryjsku spadło 130 mm deszczu, co jest granicą miesięcznej normy. Opady deszczu były na tyle obfite, że przyczyniły się do pęknięcia tamy, która mierzyła siedem metrów. Konstrukcja okazała się zbyt niska jak na to, jakie ilości wody musiała przyjąć z lokalnych rzek.