Tragiczna powódź w Libii. Woda odkryła starożytne ruiny

Powodziowa fala wymyła ziemię. Woda odsłoniła nieznane ruiny

Co zaskakujące, woda pomogła odkryć jednak to, co do tej pory było dla archeologów, jak i turystów niewidoczne. W jednym z miejsc fala powodziowa wymyła glebę, odsłaniając nieznany wcześniej system odprowadzający wodę.