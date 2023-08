Izrael i tajemnicze kanały. "Nigdy nie widzieliśmy takiej budowli"

W tym miejscu archeolodzy dotarli do pięciu kanałów i siedmiu rur odpływowych , które najprawdopodobniej służyły transportowaniu cieczy ze szczytu klifu do pierwszego zestawu kanałów.

Kanały sprzed 2800 lat. Izraelscy urzędnicy podejrzewają, do czego służyły

Yiftah Shalev podejrzewa, że kanały nie służyły do odprowadzania cieczy, ale do namaczania w nich przedmiotów np. tkanin. Kierunek przepływu cieczy w kanałach był zmienny, nie prowadziły też do żadnego większego zbiornika. Według badacza mogłyby być wykorzystywane do wystawiania tkanin na słońce i ich osuszania.