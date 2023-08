Władze zalały mieszkańcom wioski. Przeprowadzono ewakuacje

Po rekordowych opadach władze przesiedliły około milion osób z prowincji Hebei. Chińskie władze zostały zmuszone do przekierowania wody z wezbranych rzek do zaludnionych obszarów. Miało to wywołać gniew mieszkańców, którzy zwracają uwagę na poświecenie ich domów w celu ratowania Pekinu - informuje Reuters.