Wielka operacja wydobycia wraku. Na pokładzie "największy skarb w historii"

Na pokładzie przewożony miał być " największy skarb w historii ludzkości ", a jego wartość szacowana jest obecnie na od 4 do nawet 20 miliardów dolarów ( równowartość 17-83 miliardów złotych - red. ). W skrzyniach mają znajdować się klejnoty, złoto, srebro, broń oraz ceramika .

Kolumbia. Chcą wydobyć "San Jose"

Kolumbijski rząd twierdzi, że ma pełne prawo do zajęcia całego skarbu, ponieważ wrak spoczywa w wodach należących do Kolumbii . Sprawa ma charakter polityczny.

W rozmowie z Bloombergiem minister Juan David Correa wyznał, że wolą prezydenta jest, by wydobycie galeonu "San Jose" odbyło się jeszcze przed końcem jego kadencji w 2026 roku.

Wrak "San Jose". Hiszpania vs. Kolumbia

Madryt przypomina, że statek płynął pod jej banderą i należał do floty królewskiej. Był więc "statkiem państwowym". To zaś, zgodnie z konwencją UNESCO z 2001 roku oznacza, że chroniony jest "immunitetem suwerennym". Czyli, że Hiszpania ma prawo do skarbu. Należy zwrócić jednak uwagę, że Kolumbia nie jest objęta konwencją UNESCO, nie ma więc obowiązku respektowania suwerenności statku.