Dwie (nieudane) próby odkrycia UFO

Jak dodaje, prezentacji nie towarzyszyła publikacja żadnej niezależnie zrecenzowanej pracy naukowej, która mogłaby starannie analizować, co to właściwie jest. - Czy jest to faktycznie pozostałość jednej istoty, która kiedyś żyła, czy po prostu mistyfikacja złożona ze szczątek różnych ciał, co już wcześniej jemu samemu się zdarzało - dodaje dr Witek.

Przełom czy wielka mistyfikacja?

- Ten człowiek twierdzi, że są to istoty, które nie mają nic wspólnego z ziemską ewolucją, a jednocześnie prezentuje coś, co jako żywo przypomina istoty żyjące na Ziemi. W ogóle ta przypominająca ludzką sylwetka jest czymś, co jest dramatycznie bardziej podobne do nas niż np. do myszy czy ośmiornicy. Jak więc można twierdzić, że to nie ma nic wspólnego z ziemską ewolucją? Żaden jego argument nie jest przekonujący - dodaje dr Witek, który uściśla, że "zaprezentowane szczątki bardzo dobrze pasują do obecnego w popkulturze wyobrażenia na temat małego, szarego obcego".