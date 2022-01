Wielka Brytania: Przez ponad 70 lat jeździł bez prawa jazdy

Policjanci z hrabstwa Nottinghamshire w środkowej Anglii zatrzymali do kontroli samochód prowadzony przez starszego mężczyznę. Okazało się, że senior od 70 lat jeździł bez prawa jazdy i ubezpieczenia. Było to możliwe, bo do tej pory nie został jeszcze nigdy zatrzymany przez policję.

Zdjęcie Mężczyzna jeździł bez prawa jazdy od ponad 70 lat / Bulwell, Rise Park and Highbury Vale Police / facebook.com